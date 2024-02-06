Acerinox ABD merkezli alaşım üreticisi Haynes International’ı devralacak

Salı, 06 Şubat 2024 13:54:50 (GMT+3) | İstanbul

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox, ABD’deki bağlı kuruluşu North American Stainless’ın (NAS) ABD merkezli yüksek performanslı alaşım üreticisi Haynes International’ı yaklaşık 970 milyon $ karşılığında devralacağını duyurdu.

Acerinox Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ortega Arias-Paz, “2020 yılında gerçekleştirdiğimiz VDM Metals devralımının ardından Haynes devralımı, mükemmellik ve sürdürülebilirlik vurgusuyla katma değerli ürünlere verdiğimiz önceliği ortaya koyuyor. Haynes ekibinin kurduğu yüksek performanslı alaşım faaliyetleri artık Acerinox’un küresel faaliyet ve finansal gücüyle desteklenecek,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere İspanyol şirket geçtiğimiz yıl 244 milyon $ yatırımla NAS’nin üretim kapasitesini 200.000 mt artıracağını, tesiste yeni bir soğuk haddehane kuracağını, tavlama ile asitleme hatlarını yenileyeceğini ve çelikhaneyi genişleteceğini açıklamıştı.