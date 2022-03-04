Acerinox 2021’de en iyi yıllık sonuçları elde etti

Cuma, 04 Mart 2022 14:55:48 (GMT+3) | İstanbul

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A. 2021 yılında önceki yıl kaydedilen 49 milyon € net kâra kıyasla 572 milyon € net kâr elde ederken, şirketin satış gelirleri yıllık %43,6 artışla 6,70 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde Acerinox’un AVFÖK’ü bir önceki yıl kaydedilen 384 milyon €’ya kıyasla 989 milyon € oldu. Şirket piysadaki genel iyileşme, aktif maliyet kontrol yönetimi, artan verimlilik ve iyileştirilen marjlar sayesinde tarihindeki en iyi yıllık sonuçları elde etti.

2021 yılında Acerinox’un toplam çelik üretimi yıllık %19 artışla 2,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Acerinox’un CEO’su Bernardo Velázquez, “İyi talep görünümü, yüksek nakliye maliyetleri ve ticaret savunma önlemleri nedeniyle başlıca pazarlardaki ithalat baskılarının azalması, düşük stok seviyeleri ve artan fiyatlar 2022 yılının ilk yarısı için iyimser olmamızı sağlıyor,” dedi.

Açıklamaya göre, Acerinox düşük stok seviyeleri ve artan fiyatlar nedeniyle AVFÖK’ünün birinci çeyrekte artacağını tahmin ediyor.