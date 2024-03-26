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Acciaierie d’Italia’nın yeni yönetimi Taranto tesisi için 150 milyon € finansman sağlayacak

Salı, 26 Mart 2024 14:25:42 (GMT+3)   |   Brescia
       

Yerel basında çıkan haberlere göre İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia’ya atanan dışardan yönetim, Taranto tesisinde bakım çalışmaları gerçekleştirmek için 150 milyon € finansman verecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Birliği şirkete 320 milyon € tutarında hibe verecek. Söz konusu hibenin bir ay içinde Brüksel’e endüstriyel planın sunulmasıyla onaylanması bekleniyor.

25 Mart tarihinde İtalya Ticaret Bakanı Adolfo Urso, İtalyan sendikalarla bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan, bakım çalışmalarının 1 ve 2 No’lu yüksek fırınların büyük bir onarıma ihtiyaç duyması nedeniyle en az 6-7 ay süreceğini ifade etti. Bu yüzden üretim tonajı en azından şimdilik düşük kalacak.

İtalyan sendika Fim Cisl’in Sekreteri Ferdinando Uliano, “Yeniden 6 milyon mt’luk çelik üretimine dönmek için 7 aya ihtiyacımız olacak ancak 150 milyon € önemli bir adım,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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