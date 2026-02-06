Acciaierie d’Italia işçilere ücretsiz izin için 12 aylık ek süre talep etti

Yerel basında yer alan haberlere göre eski Ilva tesislerini işleten ve şu anda Acciaierie d’Italia adı altında faaliyet gösteren çelik üreticisinin yönetimi, 4.450 çalışan için uygulanan ücretsiz izin süresinin 1 Mart 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere 12 ay daha uzatılması talebiyle İtalya Çalışma Bakanlığına başvuruda bulundu.

Üreticinin ciddi üretim ve finansal zorluklar yaşadığı biliniyor. Açıklamaya göre Taranto’daki 1 ve 2 No’lu yüksek fırınlar bakım çalışmaları nedeniyle devre dışı ve halen yalnızca 4 No’lu yüksek fırın faaliyet gösteriyor. Ayrıca yıllık 1,5-1,8 milyon mt seviyesindeki mevcut üretim kapasitesi sabit maliyetleri karşılamak için yeterli değil. İtalyan ekonomi gazetesi Il Sole 24 Ore’nin aktardığına göre kok üretimi de birkaç haftadır durmuş durumda ve Nisan ayında tekrar başlaması bekleniyor.

Sendikaların talebi

Acciaierie d’Italia’nın toplam 9.700 çalışanının 4.450’si için ücretsiz izin talep edildi. İzin talep edilen çalışanların 3.803’ü Taranto’da, 280’i Cenova’da, 170’i Novi Ligure’de görev yapıyor, geri kalan çalışanlar ise diğer tesislerde hizmet veriyor.

3 Şubat’ta yayımlanan ortak açıklamada Fim, Fiom ve Uilm sendikaları, ücretsiz izin uygulamasının tesislerin çalışır durumda tutulacağı ve bakım ekiplerinin görevine devam edeceği, üzerinde uzlaşı sağlanmış bir yeniden başlatma planı doğrultusunda yürütülmesini istedi.

Ancak kayda değer son gelişme, 18 Kasım 2025’te Ilva As ve Adi As kayyumları ile Flacks Group yatırım fonu arasında başlatılan görüşmelerle sınırlı kaldı. Bu süreçte sendikaların müzakerelere fiilen dahil edilmediği ifade ediliyor.

Sendikalar hükümete açık bir çağrıda bulunarak “Bu kadar karmaşık bir sorunun ortak ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulabileceği tek yer olan Palazzo Chigi’de (İtalya Başbakanlığı) görüşmeler yeniden başlatılmalı,” ifadelerine yer verdi. Bir sonraki adım olarak, istihdamın korunmasına yönelik net bir yol haritası belirlemek amacıyla mecburi sendika görüşmelerinin başlatılması öngörülüyor.