Acciaierie d’Italia’ya 390 milyon €’luk kurtarma kredisi

Avrupa Komisyonunun son açıklamasına göre İtalya merkezli çelik üreticisi Acciaierie d’Italia’ya (eski adıyla Ilva), yeni bir işletmeci seçilene kadar faaliyet giderlerini karşılaması amacıyla 390 milyon € tutarında kurtarma kredisi onaylandı.

Söz konusu karar, 2014 tarihli Kurtarma ve Yeniden Yapılandırma Yardımları Kılavuzu’nun çelik sektörünü de kapsayacak şekilde revize edilmesinin ardından alındı. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın ilgili maddesi, belirli koşullar altında üye devletlerin bazı ekonomik faaliyetlerin gelişimini desteklemesine imkân tanıyor. Ancak bu desteğin ticaret koşullarını olumsuz etkilememesi gerekiyor.

Komisyon, söz konusu yardımın “diğer çelik üreticileriyle rekabeti ve iç pazardaki ticareti bozmadığını” belirtti. Ayrıca şu hususlar da dikkate alındı:

• Kurtarma kredisi, özellikle işsizlik oranının Avrupa Birliği (AB) ortalamasının üzerinde olduğu Puglia bölgesinde sosyal sıkıntıların önüne geçmeyi amaçlıyor.

• Kredi tutarı, öngörülen likidite açığı ve normal faaliyet giderleriyle sınırlı.

• İtalya hükümeti, bir yeniden yapılandırma planı, tasfiye planı veya geri ödeme garantisi sunacak.

• Şirketin ya da selefinin son on yıl içinde devlet yardımı almadığı görülüyor.

Komisyon açıklamasında, İtalya’nın 2013’ten bu yana Sanayi Emisyonları Direktifi gereklerini yerine getirmediği ve Taranto tesisinin çevre mevzuatına uyumu konusunda AB tarafından başlatılmış bir ihlal süreci kapsamında olduğu da vurgulandı.

Öte yandan kurtarma kredisinin yalnızca sözleşmeye dayalı ücretler ve tedarik giderleri gibi faaliyet maliyetlerini birkaç ay süreyle karşılamak amacıyla kullanılacağı ve devam eden ihlal sürecine ilişkin olası yeni adım veya kararları etkilemeyeceği vurgulandı. Komisyon, İtalya’nın tesis izninin ve işletmesinin Sanayi Emisyonları Direktifi’ne en kısa sürede uyumlu hale getirilmesi için gerekli tüm önlemleri alma yükümlülüğünün sürdüğünü belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Şubat 2024’ten bu yana Taranto tesislerinin işletmesini sağlamak amacıyla bakım çalışmaları ve sanayi yatırımları kapsamında 997 milyon €’nun üzerinde yatırım gerçekleştirildi. Acciaierie d’Italia, tesisin yıllık 4 milyon mt çelik üretim kapasitesine Nisan 2026 sonuna kadar yeniden ulaşmasını hedefliyor.