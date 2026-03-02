 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin hurda ihracatı 2025’in Aralık ayında %19,5 geriledi

Pazartesi, 02 Mart 2026 11:07:09 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin hurda ihracatı aylık %19,5 düşüş ve yıllık %22,1 artışla 1.006.992 mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %5,7 ve yıllık %139,9 artışla 431.773 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 104.437 mt ile Tayland, 73.048 mt ile Meksika ve 58.019 mt ile Tayvan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 545,1 milyon $’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 377,7 milyon $’a kıyasla 471,3 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin demir ve hurda ihracatı Mart ayında %7,2 düştü

07 May | Çelik Haberler

ABD’nin demir ve hurda ihracatı Şubat ayında %25,4 yükseldi

15 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin demir ve hurda ihracatı Ocak ayında %12,9 düştü

27 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Şubat ayında %7,8 yükseldi

12 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Ocak ayında %15,4 düştü

13 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Aralık ayında %22,5 arttı

13 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Kasım ayında %27,6 azaldı

11 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Ekim ayında %17,3 yükseldi

13 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Eylül ayında %3,8 yükseldi

10 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin demir çelik hurda ihracatı Ağustos ayında %4,9 yükseldi

07 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis