ABD’nin hurda ihracatı 2025’in Aralık ayında %19,5 geriledi

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin hurda ihracatı aylık %19,5 düşüş ve yıllık %22,1 artışla 1.006.992 mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %5,7 ve yıllık %139,9 artışla 431.773 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 104.437 mt ile Tayland, 73.048 mt ile Meksika ve 58.019 mt ile Tayvan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 545,1 milyon $’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 377,7 milyon $’a kıyasla 471,3 milyon $ oldu.