Acciaierie d’Italia yöneticileri ArcelorMittal’den 7 milyar € tazminat talep ediyor

Basında yer alan haberlere göre daha önce Ilva olarak bilinen Acciaierie d’Italia’nın hükümet tarafından atanan yetkilileri, eski hissedar ArcelorMittal’e karşı 7 milyar € tutarında tazminat talebiyle hukuki süreç başlattı.

Yönetimini hükümetin devraldığı Acciaierie d’Italia için alıcı arayışı devam ediyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Aralık ayında İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, tesis yönetiminin 2024 başında hükümetin kontrolüne geçmesinin ardından 5 milyar €’luk bir tazminat davası açacağını açıklamıştı. Basının atıfta bulunduğu belgelere göre atanan yöneticiler tarafından yürütülen mali inceleme, şirketin mali dengesizliklerini İtalyan şirketten ana gruba kaynakların “sistematik ve tek taraflı” şekilde aktarılmasını hedefleyen uzun soluklu ve kasıtlı bir stratejiyle ilişkilendirdi.

Yöneticiler yapılan diğer kontrollerin Taranto tesisinde ciddi bakım eksikliklerini ve tesislerde meydana gelen hasarları ortaya koyduğunu, bunun da üretim kapasitesi üzerinde doğrudan etkiler yarattığını belirtti. Bununla birlikte şirketin olağan kurumsal yönetim mekanizmalarını devre dışı bırakmış olabilecek “paralel” bir yönetim yapısı ihtimali de dahil olmak üzere karar alma süreçlerine ilişkin sorunlara yer verildi.

Satış sürecine ilişkin olarak ise tesisin yüksek enerji maliyetleri ve zayıf talep nedeniyle baskı altında kalmaya devam ettiği, tesisin faaliyetlerine devam etmesinin İtalya’nın tedarik zinciri açısından kritik görüldüğü söylendi. Şirketin yaptığı önceki açıklamalara göre 2025 yılında farklı şirketlerden tesisi satın alma ilgisi görülse de tesisteki varlıkların değerinin tespit edilmesini talep eden tarafların sayısı sınırlı kaldı.

Bu nedenle hukuki ihtilaf ile elden çıkarma sürecinin seyri İtalya’nın en büyük çelik üretim merkezinin geleceği açısından iki temel başlık olarak öne çıkıyor.