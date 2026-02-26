 |  Giriş 
Acciaierie d’Italia planlı bakım kapsamında 4 No’lu yüksek fırınını devre dışı bırakacak

Perşembe, 26 Şubat 2026 14:11:32 (GMT+3)   |   Brescia

İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, Taranto tesisindeki 4 No’lu yüksek fırınını planlı bakım çalışmaları kapsamında geçici olarak durduracağını duyurdu. Söz konusu kararın, devam eden ihale sürecinin sonuçlandırılması öncesinde üretim sürekliliği ve yapısal yatırımlar yoluyla Taranto tesisinin verimli ve operasyonel hâle getirilmesi amacıyla alındığı belirtildi. Fırının 30 Nisan 2026 tarihinde yeniden devreye alınması planlanıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket, bu haftanın başında Ocak 2024’te kapatılan 2 No’lu yüksek fırınının yeniden devreye alınacağını açıklamıştı.


