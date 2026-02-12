 |  Giriş 
Acciaierie d’Italia, Taranto tesisinin yeniden faaliyete geçirilmesine ilişkin detayları açıkladı

Perşembe, 12 Şubat 2026 11:42:18 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya merkezli çelik üreticisi Acciaierie d’Italia (eski adıyla Ilva), 11 Şubat Çarşamba günü yayımladığı açıklamada Taranto tesisindeki faaliyet planlamasının öngörüldüğü şekilde ilerlediğini duyurdu.

Şirketin hedefi, tesisin Nisan ayının sonuna kadar yıllık 4 milyon mt çelik üretim kapasitesine yeniden ulaşması. Bakım nedeniyle devre dışı bulunan 7, 8 ve 12 No’lu kok bataryalarının da aynı tarihe kadar yeniden devreye alınması planlanıyor. 

Yüksek fırınlara ilişkin olarak yapılan açıklamada 2 No’lu konvertörün test, ısıtma ve dolum aşamalarını tamamladığı ve önümüzdeki günlerde yeniden faaliyete geçmesinin beklendiği belirtildi. Öte yandan 4 No’lu konvertörün 28 Şubat 2026 itibarıyla başlayacak yaklaşık 60 günlük planlı bakıma alınacağı ifade edildi.

Şubat 2024’ten bu yana tesislerin işleyişini sağlamak amacıyla bakım çalışmaları ve sanayi yatırımları kapsamında 997 milyon €’nun üzerinde yatırım yapıldığı bildirildi.

Acciaierie d’Italia söz konusu müdahalelerle “devam eden ihale süreçlerinin sonuçlandırılması öncesinde, üretim sürekliliği ve yapısal yatırımlar yoluyla Taranto tesisini verimli ve operasyonel hale getirmenin” amaçlandığını kaydetti.


