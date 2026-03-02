 |  Giriş 
ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya geçici antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 02 Mart 2026 10:37:33 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik 1 Şubat 2024 ve 31 Ocak 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, inceleme dönemi içinde Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhanın ABD’ye normal değerlerin altından satıldığını tespit etti. Bu doğrultuda geçici ağırlıklı ortalama damping marjları Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. için %1,18 ve Hyundai Steel Company için %0,94 seviyelerinde belirlendi.

Vergiye konu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.40.3030, 7208.40.3060, 7208.51.0030, 7208.51.0045, 7208.51.0060, 7208.52.0000, 7208.53.0000, 7208.90.0000, 7210.70.3000, 7210.90.9000, 7211.13.0000, 7211.14.0030, 7211.14.0045, 7211.90.0000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000, 7225.40.3050, 7225.40.7000, 7225.50.6000, 7225.99.0090, 7226.91.5000, 7226.91.7000, 7226.91.8000 ve 7226.99.0000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Nihai sonuçların, ön sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

