Acciaierie d’Italia, Taranto’daki 2 No’lu yüksek fırını yeniden devreye aldı

Pazartesi, 23 Şubat 2026 15:17:29 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya merkezli çelik üreticisi Acciaierie d’Italia (ADI), Taranto tesisinde yer alan 2 No’lu yüksek fırının yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere 2 No’lu yüksek fırın 2024 yılının Ocak ayında devre dışı bırakılmıştı. 2025’in Mayıs ayında çıkan yangının ardından 1 No’lu yüksek fırının yerel yetkililer tarafından mühürlenmesi nedeniyle tesiste yalnızca 4 No’lu yüksek fırın faaliyet gösteriyordu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Tesisin yeniden devreye alınması sayesinde stratejik öneme sahip bir varlık geri kazanıldı. Yeniden devreye alma çalışmaları, mevcut süreçte operasyonel sürekliliğin sağlanmasının yanı sıra sanayi faaliyetleri ve istihdamın korunması amacıyla atılan adımların bir parçası,” ifadelerine yer verildi.

ADI, bu yılın Nisan sonuna kadar Taranto tesisinin yıllık üretimini yeniden 4 milyon mt seviyesine çıkarmayı ve bakım çalışmaları nedeniyle devre dışı olan kok bataryalarını yeniden faaliyete almayı hedefliyor. Ayrıca 4 No’lu yüksek fırının 28 Şubat 2026 itibarıyla yaklaşık 60 gün sürecek planlı bakıma alınacağı bildirildi.


