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Danieli sürdürülebilirlik projelerine 572 milyon € yatırım yapacak

Salı, 22 Ekim 2024 15:06:23 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Group’un Başkan Yardımcısı Camilla Benedetti, şirketin tesislerin verimliliğini artırmak ve atıklarını mümkün olduğunca geri dönüştürmek amacıyla sürdürülebilirlik projelerine beş yıl içinde 572 milyon € yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Söz konusu yatırım kapsamında öne çıkan projelerden biri, yıllık 700.000 mt vasıflı çelik üretim kapasitesine sahip olacak sürdürülebilir bir üretim hattı olan Dijital Yeşil Tesis oldu. Tesisin “yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerjiyle faaliyet gösteren dijital ve otomatik bir fırına sahip olacağını” ifade eden Benedetti, “Elektrik kullanımını %15 ve karbon emisyonunu %25 oranındaki azaltmayı, tesisin tüm atıklarını ve fırını ısıtmak için kullandığımız suyu geri dönüştürmeyi hedefliyoruz. Böylece döngüsellik elde etmiş olacağız,” şeklinde konuştu.

Yeni tesisin 2027 yılında devreye alınması planlanıyor. Tesis devreye alınana kadar Danieli karbon emisyonunu azaltmak için mevcut fırınlarını yenileyecek.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Yatırım 

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