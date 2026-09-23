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ABS İsveç'teki yeni servis merkeziyle Kuzey Avrupa'daki varlığını güçlendirdi

Çarşamba, 23 Eylül 2026 15:38:33 (GMT+3)   |   Brescia

Danieli Group'un çelik üretim birimi olan İtalyan vasıflı çelik üreticisi ABS - Acciaierie Bertoli Safau, İsveç'in Värnamo kentinde şirketin İskandinavya faaliyetlerinin merkezi olarak hizmet verecek yeni bir servis merkezi açtı. İsveç yerel basınında çıkan haberlere göre söz konusu tesis, ABS'nin İtalya dışındaki ilk servis merkezi oldu. Açılış, ABS Steel Nordic'in geliştirilmesiyle 2025 yılında başlatılan projeyi tamamlarken, grubun Kuzey Avrupa piyasasındaki varlığını güçlendirdi.

Yeni ABS Steel Nordic Servis Merkezi yaklaşık 25.000 m² alan üzerinde yer alırken, tesiste yeni inşa edilen 5.500 m²'lik bir bina bulunuyor. Merkez stoktan malzeme tedariki, işleme, boy kesme hizmetleri, lojistik ve metalürji danışmanlığını bir araya getirerek ABS'nin büyük sanayi müşterilerine, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve makine atölyelerine hizmet vermesine imkân sağlıyor. Yaklaşık 10 ayda inşa edilen tesis, malzeme elleçleme ve kesme işlemlerine yönelik otomatik ve robotik sistemlerle donatıldı.

Tesis ayrıca İsveç Yeşil Bina Konseyi tarafından yönetilen ve ülkenin önde gelen bina sürdürülebilirliği sertifikasyon sistemi olan Miljöbyggnad'ın ikinci seviyesi Silver çevre sertifikasını aldı. Sertifika, tesisin enerji verimliliği, iç ortam kalitesi ile malzemelerin seçimi ve izlenebilirliği açısından İsveç mevzuatında belirlenen asgari gerekliliklerin üzerinde performans gösterdiğini teyit ediyor.

Merkez başlıca Kuzey Avrupa piyasalarına hizmet verecek

Värnamo kenti, İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya gibi başlıca piyasalara göre stratejik konumu nedeniyle tercih edildi. Malzemelerin stokta hazır bulunması, tam zamanında teslimat yapılmasına ve müşterilerin taleplerine daha kısa sürede yanıt verilmesine imkân sağlayacak.

Servis merkezi özel çeliklere odaklanacak ve diğer ürünlerin yanı sıra sıcak haddelenmiş ürünler, soyulmuş, soğuk çekilmiş ve taşlanmış çubuklar ile dövme ürünleri yaklaşık 20-300 mm ebat aralığında stoklayacak. Merkezde kurulan kesme ekipmanları yaklaşık 560 mm'ye kadar daha büyük ebatlı malzemeleri işleyebilecek. Ürün gamında karbon çeliği, sementasyon çeliği, su verilmiş ve temperlenmiş çelik ile mikroalaşımlı çelik yer alırken teknik ve metalürjik destek ABS Centre Métallurgique araştırma merkezinin uzmanlığı aracılığıyla sağlanacak.

ABS Acciaierie Başkanı Camilla Benedetti, açılışın şirketin uluslararası büyümesinde belirleyici bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Nordik piyasa kalite, sürdürülebilirlik ve hizmet talep ediyor,” dedi. Benedetti, yeni merkezin çelik tedariki, lojistik, boy kesme hizmetleri ve teknik danışmanlığı bir araya getirerek ABS'yi müşterilerine daha da yakınlaştırmayı amaçladığını vurguladı.

Etiketler: İsveç Avrupa Birliği 
AuroraMagnani
Aurora Magnani
Editör
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Küresel çelik sektörüne yönelik teknik yerelleştirme ve piyasa analizi alanındaki uzmanlığımla, SteelOrbis bünyesinde sektörel rapor, haber ve fiyat analizleri yazıyorum. İngilizce ve İspanyolca dillerinde uzmanlaşmış profesyonel bir çevirmenim. Yüksek lisans eğitimimi tıp, fen bilimleri, hukuk, teknoloji ve finans alanlarında profesyonel çeviri üzerine tamamladım.

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