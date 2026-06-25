Stegra Boden yeşil çelik tesisi için 1,4 milyar €’luk finansman turunu tamamladı

İsveç merkezli yeşil çelik üreticisi Stegra, Wallenberg Investments liderliğindeki bir konsorsiyum öncülüğünde gerçekleştirilen 1,4 milyar € tutarındaki finansman turunu tamamladığını duyurdu.

Mevcut ve yeni yatırımcıların katıldığı finansman paketinin, şirketin kredi sağlayıcılarının desteğiyle hayata geçirildiği ve böylelikle 2026’nın Nisan ayında duyurulan finansman işleminin resmen tamamlandığı bildirildi.

Yeni finansmanla mevcut kredi olanaklarına erişim sürüyor

Şirket, finansman paketinin kredi sağlayıcılarının tamamı tarafından oy birliğiyle onaylandığını dile getirdi. Projeyi finanse eden tüm bankaların desteklerini sürdürdüğünü ve 2024 finansman paketi kapsamında oluşturulan ve henüz kullanılmamış kredi olanaklarına erişimin devam ettiğini dile getirdi.

Stegra’da yönetim kurulu üyesi olmaya hazırlanan Wallenberg Investments Özel Yatırımlar Birimi Başkanı Håkan Buskhe, konsorsiyumun Boden çelik tesisinin tamamlanması ve devreye alınması sürecinde şirketle yakın çalışacağını belirterek projenin İsveç’in rekabet gücüne ve Avrupa Birliği’nin tedarik güvenliğine önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekti.

Boden tesisinin inşası devam ediyor

Stegra CEO’su Henrik Henriksson ise finansman turunun şirketin öz kaynak oranını artırarak mali yapısını güçlendirdiğini söyledi. Wallenberg Investments liderliğindeki konsorsiyum sayesinde İsveçli yatırımcıların şirketteki payının artmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Henriksson, İsveç Ulusal Borç Ofisi ve İsveç İhracat Kredi Kurumu’nun daha önce üzerinde anlaşmaya varılan finansman imkanlarına yönelik desteklerini sürdürdüğünü de vurguladı.

Son olarak Stegra, Boden yeşil çelik tesisinde inşaat çalışmalarının hız kazanmaya devam ettiğini ve projenin uygulama takviminin halen gözden geçirildiğini belirtti.