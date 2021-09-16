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AB’nin yeni otomobil kayıtları yaz aylarındaki zayıf performansa rağmen Ocak-Ağustos döneminde %11,2 arttı

Perşembe, 16 Eylül 2021 09:41:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan son verilere göre, bu yıl Ağustos ayında Avrupa Birliği’ndeki (AB) yeni araç kayıtları, 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 769.639 adede kıyasla %19,1 düşüş göstererek 622.993 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde yeni araç kayıtları yıllık %11,2 artışla 6,8 milyon adet oldu. AB pazarları yaz aylarında zayıf performans gösterse de, yılın başında elde edilen büyük artışlar ilk sekiz ayda artış kaydedilmesine neden oldu.

Yılın ilk sekiz ayında İtalya’da yıllık bazda %30,9, Fransa’da %12,8, İspanya’da %12,1 ve Almanya’da %2,5 artış görüldü.


Etiketler: otomotiv  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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