AB kota tonajlarını indirdi, bazı ürün kotalarına üst sınır getirdi

Avrupa Komisyonu, 17 Aralık 2024 tarihinde bazı ithal çelik ürünlerine uygulanan koruma önlemlerinin işleyişine yönelik başlattığı incelemeye ilişkin bulgularını paylaştı ve kotalarda değişikliklere gitti. Komisyon, önlemin etkinliğini sağlamak için yıllık kota tonajı artış oranını mevcut %1’den %0,1’e indirerek bazı ürünlere yönelik vergiye tabi kota tonajını azalttı. AB’nin koruma önlemleri 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Ayrıca Kategori 1 (alaşımsız ve diğer alaşımlı sıcak rulo sac) ithalat kotası Kategori 1A ve Kategori 1B şeklinde ayrıldı. Kategori 1B kotası, yalnızca 7212 60 00 kodu altında yer alan yassı haddelenmiş kaplamalı sac için küçük bir tonaj içerirken, diğer kodlar altındaki ürünler Kategori 1A kotasında yer almaya devam edecek.

Kota tonajında düşüşe ek olarak komisyon, "diğer ülkeler" kategorisindeki ülkelerin her biri için ayrılan kotalara getirilen ülkeye özel üst sınırlarda da değişiklik yaptı. Alaşımsız ve diğer alaşımlı sıcak rulo sac (1A) için üst sınır mevcut %15’ten %13’e indirilirken, diğer bazı çelik ürünlere de üst sınır getirildi. Ayrıca komisyon, büyük ithalat baskısı altındaki ürün kategorileri için kullanılmayan kota tonajlarının bir sonraki kota dönemine devrini iptal edecek. Öte yandan komisyon, bazı çelik ürünleri için ihracatçıların artık ülkeye özgü kotalarını bitirdiklerinde “diğer ülkeler” için ayrılan kotadan kalan tonajları kullanamayacaklarını belirtti.

Bunun yanı sıra komisyon, daha önce Rusya'ya ait olan ve diğer ülkelere paylaştırılan Kategori 1A, 7, 16 ve 21 kapsamındaki kota tonajlarının %65'inin geri alınacağını, tonajın yaptırıma tabi olan %35'inin ise diğer ülkelerde kalacağını bildirdi.