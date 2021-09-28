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AB’nin ithalat kotaları bazı ürünler için şimdiden tükendi

Salı, 28 Eylül 2021 17:44:07 (GMT+3)   |   Brescia
       

AB’de dördüncü çeyrek kotalarının açılacağı 1 Ekim tarihine ilişkin yorumu sorulan bir tüccar, “Kıyamet günü gibi olacak,” şeklinde konuştu. Yüksek tonajda çelik, haftalardır İtalya limanlarında bekliyor, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, sadece Hindistan’dan 500.000 mt yassı çelik gelebilir. Ayrıca, Hindistan, zaten son haftalarda AB limanlarında görülen tıkanıklığın başlıca sorumlusu olabilir. Çelik ürünleri lojistiğinde uzmanlaşan şirket Seaway’in sahibi Gianni Alberti, “Tıkanmadan çok çökme diyebiliriz. Daha önce beklenmedik olaylar dışında gemilerin liman değiştirildiği hiç görülmedi. Bazı gemilerimiz Marghera limanından Monfalcone, Trieste ve Koper limanlarına yönlendirildi,” yorumunda bulundu. Hindistan’ın yanı sıra, Türkiye de sıcak sac ve galvanizli sac gibi çeşitli ürünlerde kendisi için ayrılan kotayı hızla dolduracak gibi görünüyor. 1 Ekim tarihi itibarıyla, ithalatçılar, Hindistan çıkışlı sıcak sac için %15 ila %20 arasında olduğu tahmin edilen vergi ödemek zorunda kalacak. Özellikle filmaşin ve inşaat demiri olmak üzere bazı uzun mamullerin ithalat kotası önümüzdeki çeyrekte tamamen dolacak. Ancak, Alberti, müşterilerin, bazı ürünler için endişe etmesine gerek olmadığını dile getirdi. Alberti, sözlerine, “Çin’den ithal metal kaplama sac (kategori 4.B) için dördüncü çeyrek kotası yaklaşık 118.600 mt seviyesinde yer alıyor. Üçüncü çeyrekte ithalat kotası 26 Ağustos tarihinde dolmuştu. Bu nedenle, benzer durumun tekrardan yaşanacağı ve ürünlerin, 1 Ekim tarihinde, gümrükten geçirilmesinin önem taşımadığı söylenebilir. Yine de, genel olarak, koruma önlemleri nedeniyle genel durum kritik seyrediyor. Müşterilerimizin depoları boş ve aldıkları siparişleri karşılayamıyorlar. Servis merkezlerinden, son kullanıcılardan ve ürünlerini üretip daha sonra ihraç edenlerden bahsediyorum,” şeklinde devam etti. Örneğin, “teneke ambalaj için teneke levha yok ve Avrupa’daki üretim, ihtiyaçları karşılayacak kadar yeterli değil. Veya, tekrarlamak gerekirse, makine üretiminde kullanılan manyetik sacdaki eksiklik otomobil dağıtımını ciddi anlamda olumsuz etkiledi.” Tüm bunlar navlun fiyatlarındaki artış ve kamyon bulunabilirliğindeki zorluklar gibi bilinen büyük sorunlara da ek oldu.

İthalat, geçtiğimiz haftalarda Avrupa’daki rulo fiyatlarını olumsuz etkiledi. Avrupalı üreticiler, sınırlı arz ve iki ile üç ay arasındaki teslimat süreleri nedeniyle ortaya çıkan aşağı yönlü baskılara dayanabilmeyi umuyordu. Ancak, alıcılar 1 Ekim tarihinden sonra ne olacağını görmek için beklemeyi tercih ederek taleplerini azalttı. Ayrıca, otomotiv talebi, elektrikli ev aletleri üretimini de engellemeye başlayan küresel yarı iletken çip sıkıntısından olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Söz konusu gelişmeler göz önüne alındığında, İtalya’da bağlantı fiyatları geçtiğimiz hafta biraz daha düşerek 970-1.020€/mt bandından 960-1.000€/mt fabrika çıkışı aralığına geriledi. Avrupa’nın kuzeyinde ise fiyatlar 1.040-1.090€/mt aralığına kıyasla 1.040-1.070€/mt fabrika çıkışı bandında yer alıyor.


Etiketler: kota ve vergiler  Avrupa Birliği  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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