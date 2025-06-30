ABD’nin OCTG boru ihracatı 2025’in Nisan ayında %31,9 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %31,9 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %2,2 artışla 13.350 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 36,4 milyon $’a ve 2024’ün Nisan ayında kaydedilen 31,2 milyon $’a kıyasla 25,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 16.014 mt’a ve 2024’ün Nisan ayında kaydedilen 9.338 mt’a kıyasla 10.042 mt ile Kanada oldu. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.