 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin OCTG boru...

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2025’in Nisan ayında %31,9 geriledi

Pazartesi, 30 Haziran 2025 09:47:51 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %31,9 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %2,2 artışla 13.350 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 36,4 milyon $’a ve 2024’ün Nisan ayında kaydedilen 31,2 milyon $’a kıyasla 25,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 16.014 mt’a ve 2024’ün Nisan ayında kaydedilen 9.338 mt’a kıyasla 10.042 mt ile Kanada oldu. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tenaris Arjantin’deki yeni rüzgâr çiftliğiyle yenilenebilir enerji kullanımını artıracak

01 Tem | Çelik Haberler

Vallourec ADNOC’tan 30.000 mt’luk OCTG boru siparişi aldı

30 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2025’in Nisan ayında %3,4 azaldı

30 Haz | Çelik Haberler

İkinci çeyrek sona ererken AB’nin çoğu çelik ithalat kotası neredeyse doldu

27 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Nisan ayında %48,3 geriledi

27 Haz | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hafifçe düştü

26 Haz | Boru

Tenaris Kanada’da yeni servis merkezi kuracak

26 Haz | Çelik Haberler

Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal dikişsiz boruya yönelik antidamping vergisini uzattı

26 Haz | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay

25 Haz | Boru

Interpipe’ın OCTG boruları Romanya’nın doğal gaz üretimini destekleyecek

25 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis