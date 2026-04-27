 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin standart boru ithalatı 2026’nın Şubat ayında %12,9 düşüş kaydetti

Pazartesi, 27 Nisan 2026 12:14:45 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin standart boru ithalatı Ocak ayına kıyasla %12,9 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %16 düşüşle 48.817 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 53,34 milyon $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 64,7 milyon $’a kıyasla 47,26 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 11.450 mt’a ve 2025 yılının Şubat ayında 6.424 mt olan ithalata kıyasla 12.525 mt ile BAE oldu. BAE’yi 8.800 mt ile Kanada, 7.812 mt ile Tayland, 4.527 mt ile Güney Kore ve 3.719 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis