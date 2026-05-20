ABD’nin OCTG boru ihracatı 2026’nın Mart ayında %28,2 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin OCTG boru ihracatı bir önceki aya kıyasla %28,2 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %22,1 düşüşle 11.920 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 26,99 milyon $’a ve 2025’in Mart ayında kaydedilen 36,39 milyon $’a kıyasla 33,75 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 8.234 mt’a ve 2025’in Mart ayında kaydedilen 16.014 mt’a kıyasla 9.732 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.021 mt ile Meksika takip etti.