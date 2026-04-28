ABD’nin yapısal boru ihracatı 2026’nın Şubat ayında %4,1 düşüş kaydetti

Salı, 28 Nisan 2026 14:19:58 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı bir önceki aya kıyasla %4,1 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %19,2 düşüşle 5.930 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 12,65 milyon $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 13,1 milyon $’a kıyasla 12,83 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 3.184 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 2.537 mt’a kıyasla 2.937 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 2.648 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


