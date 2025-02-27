ABD’nin yeni ithalat vergisi Çin'in üçüncü ülkeler üzerinden yaptığı satışları etkileyecek

Reuters tarafından yayımlanan bir habere göre ABD’nin çelik ithalatına getirdiği %25 oranındaki vergi, üçüncü ülkelerin Çin çıkışlı çeliği işleyip ABD’ye satmasıyla oluşan tedarik zincirini bozarak küresel rekabeti yoğunlaştıracak ve Çin’in yaklaşık 7 milyar $ değerindeki çelik ihracatını etkileyecek. 2016 ve 2018 yıllarında getirilen önlemler, ABD’de Çin çıkışlı çeliğin pahalanmasına neden oldu ve üçüncü ülkelerin daha ucuza satın alıp işlediği Çin çıkışlı çeliği ABD’ye yeniden satmasıyla sonuçlandı.

Yeni vergi dolaylı olarak Çin’in çelik ihracatı üzerinde baskı oluşturacağından bazı Çinli şirketlerin kârlılığı halihazırda zorlu olan çelik piyasası koşullarında daha da gerileyecek. Reuters’e konuşan bir kaynağa göre Çinli şirketlerin Mart ve Nisan sevkiyatlı ürünlere yönelik aldıkları ihracat siparişleri yıllık %20-30 oranında düştü. Bunun yanı sıra Orta Doğu gibi Çin çıkışlı çeliğe yönelik büyük ticari önlemlerin uygulanmadığı diğer pazarlardaki rekabetin, Çin çıkışlı çelik akışının artmasıyla yoğunlaşması bekleniyor.