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Vergilerden önce en iyi teklifin sunulması için ABD’den son çağrı, küresel piyasada tepkiler devam ediyor

Salı, 03 Haziran 2025 17:34:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters’ta çıkan bir habere göre ABD yönetimi, yeni vergiler yürürlüğe girmeden önce ticaret ortaklarıyla anlaşmaları sonuçlandırmak amacıyla 4 Haziran Çarşamba gününe kadar müzakereler yaptığı ülkelerin en iyi tekliflerini görmek istiyor. Birkaç ülkeyle anlaşmalar tamamlanmaya yaklaşıyor ancak ABD şimdiye kadar yalnızca İngiltere ile anlaşma imzaladı. 8 Mayıs tarihinde yapılan söz konusu ticaret anlaşmasının tahmini değeri 6 milyar $ seviyesinde yer alıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ABD Başkanı Donald Trump, tüm çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan 232. Madde vergilerini Çarşamba günü itibarıyla %25'ten %50'ye çıkaracak.

Küresel piyasalardan ABD’nin vergi artışı kararına yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. Kanada Çelik Üreticileri Birliği Başkanı ve CEO’su Catherine Cobden, %50 oranındaki vergilerin hem çelik tedarik zinciri için hem de sınırın her iki tarafındaki alıcılar için aksaklıklara ve olumsuz sonuçlara yol açacağını belirtti. Cobden, “Kanada hükümetinin ABD’nin vergilerine eşdeğer misilleme çelik vergilerini yeniden yürürlüğe koyması ve haksız ticareti yapılan çeliğin Kanada’ya girmesini engellemesi büyük önem taşıyor,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan konu hakkında yorum yapan Alman Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) Direktörü Kerstin Maria Rippel, Trump’ın bu son hamlesinin transatlantik ticaret anlaşmazlığının büyümesine yol açtığını belirtti. Verginin Avrupa çelik sektörü için büyük bir yük olduğunun altını çizen Rippel, önlemlerin ABD’nin geleneksel tedarikçi ülkelerinin çelik satışlarını AB pazarına yönlendirmesine yol açacağını ve Avrupa üzerinde halihazırda büyük olan ithalat baskısını daha da yoğunlaştıracağını dile getirdi. Rippel, AB Komisyonunun sert ticaret koruma önlemleri ile ihtiyatlı müzakereler arasında bir denge sağlaması gerektiğini vurguladı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Ticaret Kota ve Vergiler 232. Madde 

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