ABD İngiltere’den ithal bazı çelik ürünlerine vergiye tabi kota getirecek

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bir açıklamaya göre 16 Haziran tarihinde ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında imzalanan ABD-İngiltere Ekonomik Refah Anlaşması’nın ticaret şartlarının nasıl uygulanacağına ilişkin bir kararname imzaladı. Kararname otomobil, havacılık, çelik ve alüminyum sektörlerini kapsıyor. Anlaşma sayesinde İngiltere’nin ABD menşeli ürünlere yönelik vergi harici ticaret engellerini azaltması veya ortadan kaldırmasıyla ABD’li şirketler İngiltere pazarına erişebilecek.

Kararnamede anlaşmanın genel şartlarına ve kararnamede belirtilen belirli ilkelere uyan bazı İngiltere çıkışlı çelik ürünlerinin vergiye tabi kotaya tabi olacağı, diğer çelik ürünlerinin ise mevcut 232. Madde vergilerine tabi olmaya devam edeceği belirtildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Trump ABD-İngiltere Ekonomik Refah Anlaşması ile İngiliz çelik üreticilerine yönelik vergileri %25 oranında tutmaya karar vermişti.