ABD’nin yapısal boru ithalatı Ocak ayında %29,2 arttı

Cuma, 19 Mart 2021 10:30:36 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin yapısal boru ithalatı, Aralık ayına kıyasla %29,2 artış ve 2020 yılı Ocak ayına kıyasla %16,9 yükselişle 34.937 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 29,1 milyon $ ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 29,7 milyon $’a kıyasla 43,3 milyon $ oldu.

Ocak ayında ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 18.283 mt ve önceki yıl Ocak ayında kaydedilen 19.843 mt’a kıyasla 26.233 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 5.835 mt ile Meksika takip etti.