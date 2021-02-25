ABD’nin yapısal boru ihracatı Aralık ayında %3,5 arttı

Perşembe, 25 Şubat 2021 09:52:01 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, 2020 yılının Aralık ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı Kasım ayına göre %3,5 artış ve önceki yılın Aralık ayına göre %11,5 düşüşle 8.878 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Kasım ayında kaydedilen 11,4 milyon $ ve önceki yılın Aralık ayında kaydedilen 14,3 milyon $’a kıyasla 11,4 milyon $ oldu.

Aralık ayında, ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında yapılan 5.565 mt’a ve önceki yılın Aralık ayında yapılan 6.060 mt’a kıyasla 6.371 mt ihracat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 2.342 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.