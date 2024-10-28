ABD’nin yapısal boru ihracatı Ağustos’ta aylık %4,4 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin yapısal boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %4,4 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %13,2 artışla 11.085 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 17 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 19,7 milyon $’a kıyasla 17 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 6.269 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 4.674 mt’a kıyasla 6.060 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.708 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.