Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Kasım döneminde %13,4 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi 2024 yılının ilk on bir ayında yıllık %14,3 düşüşle 179,33 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin filmaşin üretimi ise yıllık bazda %2,6 düşüşle 123,75 milyon mt seviyesinde yer alırken, kaynaklı boru üretimi yıllık %8,6 düşüşle 55,30 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Kasım ayında, Çin’in inşaat demiri üretimi aylık %5,48 ve yıllık %6,6 düşüşle 16,74 milyon mt seviyesinde yer alırken, filmaşin üretimi aylık %7,34 düşüş ve yıllık %0,5 artışla 11,24 milyon mt oldu. Kaynaklı boru üretimi ise aylık %13,42 artış ve yıllık %7 düşüşle 5,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım ayının genelinde son kullanıcılardan talep olmadığı ve vadeli inşaat demiri fiyatları aşağı yönlü hareket ettiği için gevşedi. İnşaat demiri fiyatları 1-3 Kasım tarihlerinde 3.593 RMB/mt ile en yüksek seviyesinde kaydedilirken 18 Kasım tarihinde kaydedilen 3.413 RMB/mt en düşük seviye oldu.