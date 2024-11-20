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Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Ekim döneminde %14,3 düştü

Çarşamba, 20 Kasım 2024 09:46:31 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi 2024 yılının ilk on ayında yıllık %14,3 düşüşle 162,81 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin filmaşin üretimi ise yıllık bazda %2,9 düşüşle 112,54 milyon mt seviyesinde yer alırken kaynaklı boru üretimi yıllık %10,6 düşüşle 48,74 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Ekim ayında, Çin’in inşaat demiri üretimi aylık %15,68 artış ve yıllık %1,9 düşüşle 17,72 milyon mt seviyesinde yer alırken filmaşin üretimi aylık %3,43 ve yıllık %9,7 artışla 12,13 milyon mt oldu. Kaynaklı boru üretimi ise aylık %11,36 ve yıllık %14,8 düşüşle 4,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayının başında Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları artış gösterse de daha sonra son kullanıcılardan gelen talep beklentilerin altında kaldığı için aşağı yönlü hareket etti. İnşaat demiri fiyatları 8 Ekim tarihinde 3.900 RMB/mt ile en yüksek seviyesinde kaydedilirken 24 Ekim tarihinde kaydedilen 3.570 RMB/mt en düşük seviye oldu.


Etiketler: Filmaşin Boru İnşaat Demiri Borular Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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