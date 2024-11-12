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Hint Welspun Corp’un net kârı ikinci çeyrekte %26 azaldı

Salı, 12 Kasım 2024 15:07:09 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint inşaat demiri, pik demir ve sünek demir boru üreticisi Welspun Corp’un net kârı 2024-25 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yıllık %26,3 düşüşle 2,87 milyar INR (34 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam satış geliri yıllık %18,6 düşüşle 33,64 milyar INR (399 milyon $) seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Welspun’un hat borusu satışları 206.000 mt, sünek demir boru satışları 65.000 mt, paslanmaz çelik çubuk satışları 3.900 mt, paslanmaz çelik boru satışları 1.300 mt ve inşaat demiri satışları 41.000 mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: İnşaat Demiri Boru Uzun Ürünler Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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