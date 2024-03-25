ABD’nin ticari profil ithalatı Ocak ayında %33,8 yükseldi

Pazartesi, 25 Mart 2024 09:29:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin ticari profil ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %33,8 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %13,7 artışla 16.541 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 13,2 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 16,3 milyon $’a kıyasla 17,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla ticari profil ithalatını Aralık ayında kaydedilen 5.675 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 4.832 mt’a kıyasla 7.984 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 6.538 mt ile Kanada ve 1.918 mt ile Türkiye takip etti.