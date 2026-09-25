ABD'nin ticari profil ihracatı 2026'nın Temmuz ayında %20,3 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %20,3 ve yıllık %28,3 artışla 6.563 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 7,5 milyon $'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 6,0 milyon $'a kıyasla 9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 4.107 mt'a ve Temmuz 2025'te kaydedilen 1.794 mt'a kıyasla 4.343 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 2.179 mt ile Kanada takip ederken ABD'nin Temmuz ayında 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.