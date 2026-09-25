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ABD'nin ticari profil ihracatı 2026'nın Temmuz ayında %20,3 arttı

Cuma, 25 Eylül 2026 11:05:08 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %20,3 ve yıllık %28,3 artışla 6.563 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 7,5 milyon $'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 6,0 milyon $'a kıyasla 9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 4.107 mt'a ve Temmuz 2025'te kaydedilen 1.794 mt'a kıyasla 4.343 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 2.179 mt ile Kanada takip ederken ABD'nin Temmuz ayında 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.

Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Eşit Kollu Köşebent

Kalınlık 3 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 20 - 80 mm
Kenar Uzunluğu2 20 - 80 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Lama-Silme

Kalınlık 10 - 20 mm
Genişlik 20 - 80 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

T Demiri

Genişlik 20 - 140 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

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