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ABD’nin ticari profil ihracatı 2026’nın Nisan ayında %17,8 düştü

Cuma, 26 Haziran 2026 14:03:13 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin ticari profil ihracatı, bir önceki aya kıyasla %17,8 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %20,1 düşüşle 3.652 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 6,08 milyon $’a ve 2025’in Nisan ayında kaydedilen 5,63 milyon $’a kıyasla 4,86 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 3.552 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 2.375 mt’a kıyasla 2.560 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.029 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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