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ABD'nin profil ihracatı 2026'nın Temmuz ayında aylık %21,2 düştü

Salı, 22 Eylül 2026 09:42:33 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre ABD'nin ağır yapısal profil (U, I, H, L ve T kesitli profiller dahil) ihracatı bu yıl Temmuz ayında aylık %21,2 ve yıllık %22,4 düşüşle 14.851 mt seviyesinde gerçekleşti. Değer bazında profil ihracatı Temmuz ayında 24,5 milyon $ olurken, söz konusu değer Haziran ayında 30,7 milyon $ ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 24,8 milyon $ seviyesindeydi.

Temmuz ayında ABD'nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke 8.055 mt ile Kanada olurken, söz konusu miktar Haziran ayında 12.857 mt ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 7.276 mt seviyesinde yer almıştı. Kanada'yı 6.213 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında ABD'nin profil ihracatında 1.000 mt veya üzerinde miktarla öne çıkan başka bir ülke bulunmadı.

Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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