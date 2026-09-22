ABD'nin profil ihracatı 2026'nın Temmuz ayında aylık %21,2 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre ABD'nin ağır yapısal profil (U, I, H, L ve T kesitli profiller dahil) ihracatı bu yıl Temmuz ayında aylık %21,2 ve yıllık %22,4 düşüşle 14.851 mt seviyesinde gerçekleşti. Değer bazında profil ihracatı Temmuz ayında 24,5 milyon $ olurken, söz konusu değer Haziran ayında 30,7 milyon $ ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 24,8 milyon $ seviyesindeydi.

Temmuz ayında ABD'nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke 8.055 mt ile Kanada olurken, söz konusu miktar Haziran ayında 12.857 mt ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 7.276 mt seviyesinde yer almıştı. Kanada'yı 6.213 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında ABD'nin profil ihracatında 1.000 mt veya üzerinde miktarla öne çıkan başka bir ülke bulunmadı.