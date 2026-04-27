ABD’nin ticari profil ihracatı 2026’nın Şubat ayında %23,8 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin ticari profil ihracatı, bir önceki aya kıyasla %23,8 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %17,2 düşüşle 3.478 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 5,98 milyon $’a ve 2025’in Şubat ayında kaydedilen 4,59 milyon $’a kıyasla 4,67 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 2.934 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 2.293 mt’a kıyasla 2.712 mt ile Meksika oldu. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.