ABD’nin ticari profil ihracatı 2026’nın Mart ayında %27,7 artış kaydetti

Perşembe, 21 Mayıs 2026 14:22:30 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin ticari profil ihracatı, bir önceki aya kıyasla %27,7 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %15,2 düşüşle 4.444 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 4,67 milyon $’a ve 2025’in Mart ayında kaydedilen 6,15 milyon $’a kıyasla 6,08 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 2.712 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 3.088 mt’a kıyasla 3.552 mt ile Meksika oldu. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


