ABD’nin ticari profil ithalatı Kasım ayında %16,3 arttı

Perşembe, 28 Ocak 2021 09:45:57 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Kasım ayında ABD'nin ticari profil ithalatı, Ekim ayına kıyasla %16,3 ve 2019 yılının aynı ayına göre %88,1 artışla 13.572 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 7,4 milyon $ ve 2019 yılının aynı ayında kaydedilen 5,4 milyon $’a kıyasla 8,7 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD en fazla ticari profil ithalatını, bir önceki ay kaydedilen 6.602 mt ve 2019 yılının Kasım ayında kaydedilen 3.797 mt’a kıyasla 7.311 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı 5.889 mt ile Kanada takip etti.