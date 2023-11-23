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ABD’nin ticari profil ithalatı Eylül ayında %8,3 arttı

Perşembe, 23 Kasım 2023 09:26:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin ticari profil ithalatı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %8,3 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %0,5 artışla 13.648 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 11,4 milyon $’a ve 2022 yılının Eylül ayında kaydedilen 16 milyon $’a kıyasla 13,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla ticari profil ithalatını Ağustos ayında kaydedilen 4.301 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 5.312 mt’a kıyasla 6.729 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 6.619 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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