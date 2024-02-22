ABD’nin ticari profil ithalatı Aralık ayında %44,9 arttı

Perşembe, 22 Şubat 2024 09:19:29 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin ticari profil ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %44,9 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %17,7 artışla 12.359 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 8,4 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 11,1 milyon $’a kıyasla 13,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla ticari profil ithalatını Kasım ayında kaydedilen 4.206 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 4.706 mt’a kıyasla 5.675 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 5.405 mt ile Meksika takip etti.