ABD’nin ticari profil ihracatı Şubat ayında %1,1 arttı

Pazartesi, 03 Mayıs 2021 11:43:28 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, bu yılın Şubat ayında ABD'nin ticari profil ihracatı, Ocak ayına kıyasla %1,1 ve geçen yıl Şubat ayına kıyasla %44,3 artışla 5.354 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 4,8 milyon $ ve geçen yıl Şubat ayında kaydedilen 3 milyon $’a kıyasla 4,9 milyon $ oldu.

ABD, Şubat ayında en fazla ticari profil ihracatını, Ocak ayında kaydedilen 2.156 mt ve geçen yılın Şubat ayında kaydedilen 1.739 mt’a kıyasla 2.750 mt ile Meksika’ya yaptı. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.