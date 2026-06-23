ABD’nin ağır profil ihracatı 2026’nın Nisan ayında %10,2 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı bir önceki aya kıyasla %10,2 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %26,1 düşüşle 21.308 seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 30,88 milyon $’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 20,28 milyon $’a kıyasla 34,72 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 10.180 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 11.248 mt’a kıyasla 11.804 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.614 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.