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ABD'nin ağır profil ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %1,7 yükseldi

Salı, 28 Temmuz 2026 10:09:58 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin U, I, H, L ve T tipi profilleri kapsayan ağır yapısal profil ihracatı, bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %1,7 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %0,7 artışla 21.680 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 34,7 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 27,8 milyon $'a kıyasla 35,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 11.804 mt'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 16.207 mt'a kıyasla 12.435 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 8.349 mt ile Meksika takip etti. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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