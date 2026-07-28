ABD'nin ağır profil ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %1,7 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin U, I, H, L ve T tipi profilleri kapsayan ağır yapısal profil ihracatı, bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %1,7 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %0,7 artışla 21.680 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 34,7 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 27,8 milyon $'a kıyasla 35,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 11.804 mt'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 16.207 mt'a kıyasla 12.435 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 8.349 mt ile Meksika takip etti. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.