ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Aralık ayında %12,9 arttı

Çarşamba, 04 Mart 2026 11:59:39 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı bir önceki aya kıyasla %12,9 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %36 düşüşle 15.340 seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 21,77 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 24,94 milyon $’a kıyasla 25,42 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 9.351 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 16.482 mt’a kıyasla 10.203 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.380 mt ile Meksika ve 1.033 mt ile Vietnam takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

