ABD'nin ağır profil ihracatı 2026'nın Haziran ayında %13,1 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin U, I, H, L ve T tipi profilleri kapsayan ağır yapısal profil ihracatı, bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %13,1 düşerken 2025 yılının aynı ayına kıyasla %16,7 artarak 18.847 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 35,8 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 20,9 milyon $'a kıyasla 30,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 12.435 mt'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 10.245 mt'a kıyasla 12.857 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 4.849 mt ile Meksika takip etti. Haziran ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.