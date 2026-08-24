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ABD'nin ağır profil ihracatı 2026'nın Haziran ayında %13,1 düştü

Pazartesi, 24 Ağustos 2026 10:14:09 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin U, I, H, L ve T tipi profilleri kapsayan ağır yapısal profil ihracatı, bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %13,1 düşerken 2025 yılının aynı ayına kıyasla %16,7 artarak 18.847 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 35,8 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 20,9 milyon $'a kıyasla 30,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 12.435 mt'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 10.245 mt'a kıyasla 12.857 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 4.849 mt ile Meksika takip etti. Haziran ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.

Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

NPU Profil
Genişlik:  30 - 400 mm
DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Teklifi Gör
NPI Profil
Genişlik:  80 - 600 mm
DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Teklifi Gör
IPE Profil
Boyut:  100 - 750 mm
DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Teklifi Gör

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