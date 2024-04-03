ABD’nin ticari profil ihracatı Ocak ayında %46,5 arttı

Çarşamba, 03 Nisan 2024 09:30:45 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin ticari profil ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %46,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %13,6 artışla 5.856 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 4,9 milyon $’a ve 2023’ün Ocak ayında kaydedilen 7,6 milyon $’a kıyasla 7,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 1.630 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 2.089 mt’a kıyasla 3.465 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.465 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.