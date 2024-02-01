ABD’nin ticari profil ihracatı Kasım ayında %1,1 düştü

Perşembe, 01 Şubat 2024 09:22:15 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin ticari profil ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,1 düşüş ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %3,4 artışla 5.922 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 7,2 milyon $’a ve 2022’nin Kasım ayında kaydedilen 6,9 milyon $’a kıyasla 6,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 2.168 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 3.429 mt’a kıyasla 2.859 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.765 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.