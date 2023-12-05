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ABD’nin ticari profil ihracatı Eylül ayında %28,5 arttı

Salı, 05 Aralık 2023 09:19:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin ticari profil ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %28,5 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %21,2 artışla 6.228 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 6,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 6,9 milyon $’a kıyasla 7,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 3.137 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 2.758 mt’a kıyasla 3.928 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.126 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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