ABD’nin ticari profil ihracatı Ekim ayında %4,6 düştü

Perşembe, 11 Ocak 2024 10:01:56 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin ticari profil ihracatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %4,6 düşüş ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %1,5 artışla 5.989 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 7,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 7,5 milyon $’a kıyasla 7,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 2.216 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 1.623 mt’a kıyasla 2.570 mt ile Kanada oldu. Kanadayı’yı, 2.168 mt ile Meksika ve 1.190 mt ile Paraguay takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.