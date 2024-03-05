ABD’nin ticari profil ihracatı Aralık ayında %32,5 düştü

Salı, 05 Mart 2024 09:17:07 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin ticari profil ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %32,5 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %16,8 düşüşle 3.998 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 6,9 milyon $’a ve 2022’nin Aralık ayında kaydedilen 5,6 milyon $’a kıyasla 4,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 2.859 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 3.267 mt’a kıyasla 2.085 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.630 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.