ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %15,3 düşüş ve yıllık %76,7 artışla 6.863 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 11,3 milyon $'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 5 milyon $'a kıyasla 9,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 5.832 mt'a ve Eylül 2025'te kaydedilen 2.579 mt'a kıyasla 4.630 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 2.168 mt ile Kanada takip ederken ABD'nin Eylül ayında 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.